Какого чуда не было в сказке "Конёк-горбунок"? а) жар-птица б) купание в кипятке в) разговор с месяцем г) золотые орешки с изумрудными ядрами

Литература

Какого чуда не было в сказке "Конёк-горбунок"? а) жар-птица б) купание в кипятке в) разговор с месяцем г) золотые орешки с изумрудными ядрами

Автор: Гость