Какого чуда не было в сказке "Конёк-горбунок"? а) жар-птица б) купание в кипятке в) разговор с месяцем г) золотые орешки с изумрудными ядрами
Литература
Какого чуда не было в сказке "Конёк-горбунок"? а) жар-птица б) купание в кипятке в) разговор с месяцем г) золотые орешки с изумрудными ядрами
Ответ(ы):
Гость:
Г) вродебы....давно читала
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