Интересную книгу,интересной книгой,острую пилу,острой пилой,забавную историю,забавной историю,высокую гору сысокой горой составить предложения.
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Интересную книгу,интересной книгой,острую пилу,острой пилой,забавную историю,забавной историю,высокую гору сысокой горой составить предложения.
Ответ(ы):
Гость:
Моя подруга читает интересную книгу. Я любуюсь интересной книгой. Папа дал мне острую пилу. Брат пилил дрова острой пилой. Бабушка рассказала мне забавную историю. В классе я хвастался забавной историей. В книге я увидел высокую гору. Я любовался высокой горой.
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