Интересную книгу,интересной книгой,острую пилу,острой пилой,забавную историю,забавной историю,высокую гору сысокой горой составить предложения.

Гость: Гость:

Моя подруга читает интересную книгу. Я любуюсь интересной книгой. Папа дал мне острую пилу. Брат пилил дрова острой пилой. Бабушка рассказала мне забавную историю. В классе я хвастался забавной историей. В книге я увидел высокую гору. Я любовался высокой горой.