Антоним прилагательный к слову прелестный
Русский язык
Антоним прилагательный к слову прелестный
Ответ(ы):
Гость:
Антоним к прилагательному "прелестный" - отвратительный
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