Помогите решить задачу : Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. У школы они встретили??ь. Ваня шёл до встречи с Колей 12 мин. Сколько минут был в пути Коля?

Математика

Помогите решить задачу : Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. У школы они встретили??ь. Ваня шёл до встречи с Колей 12 мин. Сколько минут был в пути Коля?

Автор: Гость