Помогите решить задачу : Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. У школы они встретили??ь. Ваня шёл до встречи с Колей 12 мин. Сколько минут был в пути Коля?

Математика
Помогите решить задачу : Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. У школы они встретили??ь. Ваня шёл до встречи с Колей 12 мин. Сколько минут был в пути Коля?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты где взял задачу у меня на книге точно токойже 
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