Расматривая рисунки снежинок,дети насчитали 24луча.Каждая снежинка имела 6 лучей.Сколько было снежинок? запиши решение с помощью уравнения,обозначив искаемое через х.Найди корень уравнения и запиши ответ задачи.

Математика

Расматривая рисунки снежинок,дети насчитали 24луча.Каждая снежинка имела 6 лучей.Сколько было снежинок? запиши решение с помощью уравнения,обозначив искаемое через х.Найди корень уравнения и запиши ответ задачи.

Автор: Гость