Расматривая рисунки снежинок,дети насчитали 24луча.Каждая снежинка имела 6 лучей.Сколько было снежинок? запиши решение с помощью уравнения,обозначив искаемое через х.Найди корень уравнения и запиши ответ задачи.
Математика
Расматривая рисунки снежинок,дети насчитали 24луча.Каждая снежинка имела 6 лучей.Сколько было снежинок? запиши решение с помощью уравнения,обозначив искаемое через х.Найди корень уравнения и запиши ответ задачи.
Ответ(ы):
Гость:
24:6=4 4 снежинки увидели дети
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