Пурга где находится в пустыне или ардике
Обществознание
Пурга где находится в пустыне или ардике
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу.Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин.У школы они встретились.Ваня шел до встречи с Колей 12 мин.Сколько минут был в пути К...
Математика
Чтобы сварить 3л варенья, нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья.
Математика
Расматривая рисунки снежинок,дети насчитали 24луча.Каждая снежинка имела 6 лучей.Сколько было снежинок? запиши решение с помощью уравнения,обозна...
Русский язык
1. Месяц январь-зимы государь. 2. Январь-весне дедушка. 3.Январю- морозы, февралю- м??тели. Измените их так , чтобы они отвечали на вопрос ЧТ...
Қазақ тiлi