Морфемный разбор слова - СШИТЬ
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Морфемный разбор слова - СШИТЬ
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С — приставка / ши — корень / ть — окончание / сши — основа слова
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