Морфемный разбор слова "Возвратившись"

Русский язык
Морфемный разбор слова "Возвратившись"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка ВОЗ корень ВРАЩ суффикс А окончание ЕТ постфикс СЯ
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