Морфемный разбор слова "Возвратившись"
Русский язык
Морфемный разбор слова "Возвратившись"
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Приставка ВОЗ корень ВРАЩ суффикс А окончание ЕТ постфикс СЯ
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