Морфемный разбор слова замерших
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Морфемный разбор слова замерших
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За-приставка мер-корень ш-суффикс их-окончание
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