Морфологически разбор слова (под цифрой 3) ЗАЙЦЫ

Гость: Гость:

1) Кто?-зайцы- существительное, обозначает предмет. Начальная форма: заяц 2) Постоянные признаки: нариц., одуш., муж. р., 2 склонение Непостоянные признаки: употреблено в множ. числе, Им. п. 3) в предложении является подлежащим