Морфологически разбор слова (под цифрой 3) ЗАЙЦЫ
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Морфологически разбор слова (под цифрой 3) ЗАЙЦЫ
Ответ(ы):
Гость:
1) Кто?-зайцы- существительное, обозначает предмет. Начальная форма: заяц 2) Постоянные признаки: нариц., одуш., муж. р., 2 склонение Непостоянные признаки: употреблено в множ. числе, Им. п. 3) в предложении является подлежащим
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