Морфологический разбор на казахском слова апорт и алматы. Пожалуйста.

Қазақ тiлi
Морфологический разбор на казахском слова апорт и алматы. Пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Апорт – зат есім. Не? Апорт (Часть речи) 2. Бастапқы формасы: Апорт (Начальная форма) Тұрақты белгілер: дара, негізгі, жалпы, жансыз, деректі; (Постоянные признаки) Тұрақсыз белгілер: жекеше, атау септік.(Непостоянные признаки) 3. Тут должна быть синтаксическая роль слова в предложении. 1. Алматы – зат есім. Не? Алматы (Часть речи) 2. Бастапқы формасы: Алматы (Начальная форма) Тұрақты белгілер: дара, негізгі, жалқы, жансыз, деректі; (Постоянные признаки) Тұрақсыз белгілер: жекеше, атау септік.(Непостоянные признаки) 3. Тут должна быть синтаксическая роль слова в предложении.
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