Морфологический разбор, покрывающими
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Морфологический разбор, покрывающими
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Начальная форма: ПОКРЫВАТЬ Часть речи: причастие Грамматика: действительный залог, множественное число, неодушевленное, несовершенный вид, настоящее время, одушевленное, непереходный, творительный падеж Формы: покрывать,
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