Морфологический разбор слов её,некоторое,которого. Сделайте плиз

Русский язык
Морфологический разбор слов её,некоторое,которого. Сделайте плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторое ударение на 1 букву е,которого ударение на 2 букву о.Орфографический разбор это на какую букву падает ударение!!!!
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