Составьте буквенное выражение для решения задачи: Длина ломаной KLMNP равна 198 см. Звено MN равно 39 см,что на 12 см длиннее KL. Найдите длину звена LM/ Упростите выражение и вычислите при c= 47 см.
Математика
Составьте буквенное выражение для решения задачи: Длина ломаной KLMNP равна 198 см. Звено MN равно 39 см,что на 12 см длиннее KL. Найдите длину звена LM/ Упростите выражение и вычислите при c= 47 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KL=MN-12NP=KL+с=MN-12+с LM= KLMNP-(MN+MN-12+MN-12+с)=KLMNP-(3MN-24+с) при MN=39 и с=47,имеем:LM=198-(3*39-24+47)=198-140=58см
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