Составьте буквенное выражение для решения задачи: Длина ломаной KLMNP равна 198 см. Звено MN равно 39 см,что на 12 см длиннее KL. Найдите длину звена LM/ Упростите выражение и вычислите при c= 47 см.

Математика

Составьте буквенное выражение для решения задачи: Длина ломаной KLMNP равна 198 см. Звено MN равно 39 см,что на 12 см длиннее KL. Найдите длину звена LM/ Упростите выражение и вычислите при c= 47 см.

Автор: Гость