Чем отличалась англиканская церковь от католической

История
Чем отличалась англиканская церковь от католической
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Религией, архитектурой, языком, людьми
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