Морфологический разбор слов: Зеленее, сердитей, смелей

Гость: Гость:

Начальная форма: СЕРДИТЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное, сравнительная степень (для прилагательных) Формы: сердитый, сердитого, сердитому, сердитым, сердитом, сердитая, сердитой, сердитую, сердитою, сердитое, сердитые, сердитых, сердитыми, сердит, сердита, сердито, сердиты, сердитее, сердитей, посердитее, посердитей, сердитейший, сердитейшего, сердитейшему, сердитейшим, сердитейшем, сердитейшая, сердитейшей, сердитейшую, сердитейшею, сердитейшее, сердитейшие, сердитейших, сердитейшими Начальная форма: ЗЕЛЁНЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное, сравнительная степень (для прилагательных) Формы: зелёный, зелёного, зелёному, зелёным, зелёном, зелёная, зелёной, зелёную, зелёною, зелёное, зелёные, зелёных, зелёными, зелён, зелена, зелёно, зелёны, зелены, зеленее, зеленей, позеленее, позеленей Начальная форма: СМЕЛЕТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: второе лицо, действительный залог, единственное число, переходный, несовершенный вид, повелительное наклонение (императив) Формы: смелеть, смелею, смелеем, смелеешь, смелеете, смелеет, смелеют, смелел, смелела, смелело, смелели, смелея, смелев, смелевши, смелей, смелейте, смелеющий, смелеющего, смелеющему, смелеющим, смелеющем, смелеющая, смелеющей, смелеющую, смелеющею, смелеющее, смелеющие, смелеющих, смелеющими, смелевший, смелевшего, смелевшему, смелевшим, смелевшем, смелевшая, смелевшей, смелевшую, смелевшею, смелевшее, смелевшие, смелевших, смелевшими Начальная форма: СМЕЛЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное, сравнительная степень (для прилагательных) Формы: смелый, смелого, смелому, смелым, смелом, смелая, смелой, смелую, смелою, смелое, смелые, смелых, смелыми, смел, смела, смело, смелы, смелее, смелей, посмелее, посмелей, смелейший, наисмелейший, смелейшего, наисмелейшего, смелейшему, наисмелейшему, смелейшим, наисмелейшим, смелейшем, наисмелейшем, смелейшая, наисмелейшая, смелейшей, наисмелейшей, смелейшую, наисмелейшую, смелейшею, наисмелейшею, смелейшее, наисмелейшее, смелейшие, наисмелейшие, смелейших, наисмелейших, смелейшими, наисмелейшими