Как подготовить фото рассказ об одном из экологических дней

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Как подготовить фото рассказ об одном из экологических дней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом рассказе должны быть фото: 1) Работа на природе без вреда для неё. 2) Фото леса: -с экологически- ми проблемами. - без экологичес- ких проблем. 3) Наши достижения: Что мы сделали Как мы сделали Что мы получили
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