Как подготовить фото рассказ об одном из экологических дней

Гость: Гость:

В этом рассказе должны быть фото: 1) Работа на природе без вреда для неё. 2) Фото леса: -с экологически- ми проблемами. - без экологичес- ких проблем. 3) Наши достижения: Что мы сделали Как мы сделали Что мы получили