Морфологический разбор слова благородства
Русский язык
Морфологический разбор слова благородства
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Начальная форма: БЛАГОРОДСТВО Часть речи: Существительное Грамматика: средний род, единственное число, винительный падеж, неодушевленное Формы: благородство, благородства, благородству, благородством, благородстве, благородств, благородствам, благородствами, благородствах
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