Морфологический разбор слова говоришь

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Морфологический разбор слова говоришь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говоришь-глагол; 1.Начальная форма-говорить; 2.Постоянные признаки-несовершенный вид,переходный, 2 спряжение; непостоянные признаки-изъявительное наклонение,ед.ч,настоящее время; 3.Сказуемое
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