Мощность потребляемая реастором 30 Вт напряжение на его зажимах 15 В определите длину никелиновой проводки необхадимой для изготовления реостора если его сечение 0,50мм

Физика

Мощность потребляемая реастором 30 Вт напряжение на его зажимах 15 В определите длину никелиновой проводки необхадимой для изготовления реостора если его сечение 0,50мм

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