Синтаксический разбор предложения . Пока Герда ела старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком

Русский язык
Синтаксический разбор предложения . Пока Герда ела старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пока-наречие Герда- существительное ела- глагол старушка- существительное расчесывала- глагол ей- местоимение волосы- существительное золотым-прилогательное гребешком- существительное
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