Синтаксический разбор предложения . Пока Герда ела старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком
Русский язык
Синтаксический разбор предложения . Пока Герда ела старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком
Ответ(ы):
Гость:
Пока-наречие Герда- существительное ела- глагол старушка- существительное расчесывала- глагол ей- местоимение волосы- существительное золотым-прилогательное гребешком- существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста! представь : завтра начинаются весенние каникулы,напиши план твоего дня на завтра употребляя глаголы в неопределенной форме,...
История
В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся парашок из этого мет??лла(1олово.2серебро.3золото.4алюминий)