помогите пожалуйста! представь : завтра начинаются весенние каникулы,напиши план твоего дня на завтра употребляя глаголы в неопределенной форме,какие граматические признаки ты можеш указать у глаголов?.
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помогите пожалуйста! представь : завтра начинаются весенние каникулы,напиши план твоего дня на завтра употребляя глаголы в неопределенной форме,какие граматические признаки ты можеш указать у глаголов?.
Ответ(ы):
Гость:
Проснуться умыться покушать погулять лечь спать
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