Почему в газах внутренняя энергия в основном обусловлена тепловым движением молекул, а в твёрдых телах - их взаимодействием??

Физика
Почему в газах внутренняя энергия в основном обусловлена тепловым движением молекул, а в твёрдых телах - их взаимодействием??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Газы разрежены, классическая теория рассматривает молекулы как "множество упругих шариков", которые максимально подвижны и при соударениях передают одна другой кинутическую энергию так, что среднеквадратичная скорость характеризует температуру. В твердых телах молекулы малоподвижны, совершают колебания возле узлов равновесия и на первое место выходит взаимодействие молекул через возникающие поля в форме потенциальной энергии.
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