Почему в газах внутренняя энергия в основном обусловлена тепловым движением молекул, а в твёрдых телах - их взаимодействием??
Физика
Почему в газах внутренняя энергия в основном обусловлена тепловым движением молекул, а в твёрдых телах - их взаимодействием??
Ответ(ы):
Гость:
Газы разрежены, классическая теория рассматривает молекулы как "множество упругих шариков", которые максимально подвижны и при соударениях передают одна другой кинутическую энергию так, что среднеквадратичная скорость характеризует температуру. В твердых телах молекулы малоподвижны, совершают колебания возле узлов равновесия и на первое место выходит взаимодействие молекул через возникающие поля в форме потенциальной энергии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ОБЪЯСНИТЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. Здесь, среди болот, поросших богатой растительностью, и глухих лесов, изгибаясь, пробирается тоненький р...
Математика
Тотошка выписал в своём блокнотике все двузначные числа,у которых сумма цифр равно 9. сколько таких чисел написал Тотошка??
Литература
Озоглавить сказку как братец кролик заставил братца лиса и братца волка и братца ??едведя ловить луну
Математика