Москва была основана в 1147 году. в каком году Москве исполнится 1500 лет?

Математика
Москва была основана в 1147 году. в каком году Москве исполнится 1500 лет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы должны сложить 1147и 1500 и получим 2647 - это год в котором Москве будет 1500 лет Ответ 2647
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