Москва бывает так неописуема хор..ша, ну хотя бы в мае, когда в московские белые ночи (не)прозрачный сумрак окут...вает з..лотые купола, когда дивной свежестью тян..т из Александровского сада. А разве не чудо наш город в дни п...

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Москва бывает так неописуема хор..ша, ну хотя бы в мае, когда в московские белые ночи (не)прозрачный сумрак окут...вает з..лотые купола, когда дивной свежестью тян..т из Александровского сада. А разве не чудо наш город в дни погожей ос..ни, когда мешаются б..грец и золото, а Москва(-) река отр..жает густо(-) синее небо;и мосты кажутся висящими в воздухе, и все дома с медным пожаром з..ри в окнах з..служивают охраны государства? Бывают счас(?)ливые дни и зимой, когда город кружевеет инеем , а пушистый снег ручает(?)ся своей белизной и нежностью, что никогда не стан..т кошмаром сугроб..в, непролази и гол..лёда. Задания 1.Подчеркните во всех предложениях грамматические основы. 2.Докажите, что это текст, Каким способом связаны предложения (цепная связь или параллельная) в тексте? 3. Определите тему и идею (основную мысль). 4. Определите стиль речи. 5. Какова стилистическая окраска слова погожий ? (Высокого стиля, книжное, офиц.- деловое, термин, разговорное, просторечное, устаревшее и т. д.) Подберите к этому слову синонимы – слова стилистически нейтральные. 6. В каком значении(прямом или переносном) употреблены в тексте слова золотой и золото? 6.Найдите в тексте тропы (т.е. слова, употреблённые в переносном значении: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, сравнение, ирония, оксюморон, гипербола и т.д.) 7. Найдите « четвёртое лишнее» Окут..вает, тян..т, отр..ажает, заслуж..вает. Пушистый, медный, погожий, московский. 8.С помощью каких языковых средств (лексических и грамматических) автор выражает своё отношение к Москве? Метонимия- употребление названия одного предмета вместо на звания другого на основании внешней или внутренней связи между ними : На золоте едал (т.е. ел из золотой посуды). Читал Пушкина (имеется в виду его произведения). Синекдоха- часть вместо целого или наоборот: Все флаги будут в гости к нам (т.е. страны),

Автор: Гость