Моторная лодка проехала 320 км за 4 часа . С какой скоростью она двигалась ?
Математика
Моторная лодка проехала 320 км за 4 часа . С какой скоростью она двигалась ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320 % 4 = 80 (км) со скоростью она двигалась
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