Составить и решить уравнение: Катя задумала число увеличила его в 9 раз затем умен??шила на 8 и полученную разность уменьшила в 5 раз . В результате у неё получилось 20 . Какое число задумала Катя

Математика
Составить и решить уравнение: Катя задумала число увеличила его в 9 раз затем умен??шила на 8 и полученную разность уменьшила в 5 раз . В результате у неё получилось 20 . Какое число задумала Катя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x * 9 - 8) : 5 = 20 x * 9 - 8 = 20 * 5 x * 9 - 8 = 100 x * 9 = 100 + 8 x * 9 = 108 x = 108 : 9 x = 12  Ответ: 12
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