Составить и решить уравнение: Катя задумала число увеличила его в 9 раз затем умен??шила на 8 и полученную разность уменьшила в 5 раз . В результате у неё получилось 20 . Какое число задумала Катя

Математика

Составить и решить уравнение: Катя задумала число увеличила его в 9 раз затем умен??шила на 8 и полученную разность уменьшила в 5 раз . В результате у неё получилось 20 . Какое число задумала Катя

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