Моторная лодка проплыла 200 метров за 30 секунд. какова скорость лодки

Математика
Моторная лодка проплыла 200 метров за 30 секунд. какова скорость лодки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200×2=400секунд в минуту 2)400×60=24000км в час
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