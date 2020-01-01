Поясните что означает выражение равноправие рас.Известны ли вам примеры из истор??и человечества, когда политики прикрывались теорией превосходства одной расы над другой, уничтожая целые народы? Выразите своё отношение к этим п...
География
Поясните что означает выражение равноправие рас.Известны ли вам примеры из истор??и человечества, когда политики прикрывались теорией превосходства одной расы над другой, уничтожая целые народы? Выразите своё отношение к этим примерам.Пожааалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во времена второй мировой войны А. Гитлер считал, что немцы (то есть арийцы) - высшая раса на земле. Евреи и многие другие народы были сосланы в концлагеря.
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