Чем является Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020г и какие вопросы рассматриваются в этом важном государственном документе

Обществознание
Чем является Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020г и какие вопросы рассматриваются в этом важном государственном документе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020 года является документом особой важности. В Стратегии рассматриваются  вопросы обеспечения гоударственной безопасности - как внешней, так и внутренней; определяются приоритетные направления развития военно-политической сферы
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