Чем является Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020г и какие вопросы рассматриваются в этом важном государственном документе

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Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020 года является документом особой важности. В Стратегии рассматриваются вопросы обеспечения гоударственной безопасности - как внешней, так и внутренней; определяются приоритетные направления развития военно-политической сферы