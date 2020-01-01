Чем является Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020г и какие вопросы рассматриваются в этом важном государственном документе
Обществознание
Чем является Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020г и какие вопросы рассматриваются в этом важном государственном документе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стратегия национальной безопасности российской федерации до 2020 года является документом особой важности. В Стратегии рассматриваются вопросы обеспечения гоударственной безопасности - как внешней, так и внутренней; определяются приоритетные направления развития военно-политической сферы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика