Разберите кальций по химическим свойствам металлов

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У кальция МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ кристаллическая решетка - как и у всех металлов. Кальций - щелочноземельный металл (элемент главной подгруппы 2 группы ПСЭ, поэтому проявляет свойства, характерные для активных металлов. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Серебристо-белый металл. Довольно твердый. Легкий (ρ = 1,55 г/см3). Температуры плавления и кипения выше, чем у щелочных металлов. 6 природных изотопов – 40Са, 42Са, 43Са, 44Са, 46Са, 48Са, и 1 искусственный – 45Са. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 1.Взаимодействие с кислородом и серой (при обычных условиях) . 2Са + O2 = 2СаO Ca + S = CaS 2.Легко реагирует с галогенами. Са + Cl2 = СаCl2 3.При нагревании реагирует с водородом, азотом, углеродом, кремнием и другими неметаллами. Ca + H2 = CaH2 3Са+ N2 = Са3N2 Ca + 2C = CaC2 4.Расплавленный кальций может соединяться с другими металлами, образуя интерметаллиды (CaSn3, Ca2Sn). 5.Взаимодействие с водой. Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2↑ 6.Взаимодействие с кислотами. В реакциях с хлороводородной и разбавленной серной кислотой выделяется водород: Са + 2HCl = СаCl2 + H2↑ Разбавленную азотную кислоту восстанавливают до аммиака или нитрата аммония: 4Ca + 10HNO3(разб. ) = 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O Восстанавливает концентрированную серную кислоту до H2S, а концентрированную азотную – до N2O. 7.Взаимодействие с оксидами и солями металлов: V2O5 + 5Ca = 2V + 5CaO