Дополни предложения биология плс

Химия
Дополни предложения биология плс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Специальные органы, вырабатывающие биологически активные вещества - железы 2. Биологически активные вещества - гормоны 3. Форма регуляции деятельности организмов с их помощью называется гуморальной 4. Биологически активные вещества поступают в кровяное русло и разносятся к клеткам и органам. Поэтому вырабатывающие их органы называются эндокринной системой
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