Дополни предложения биология плс

Гость: Гость:

1. Специальные органы, вырабатывающие биологически активные вещества - железы 2. Биологически активные вещества - гормоны 3. Форма регуляции деятельности организмов с их помощью называется гуморальной 4. Биологически активные вещества поступают в кровяное русло и разносятся к клеткам и органам. Поэтому вырабатывающие их органы называются эндокринной системой