Определить скорость тела на 20 с если тело из состояния покоя двигалось с ускорени??м 0,8 м/с^2

Физика

Определить скорость тела на 20 с если тело из состояния покоя двигалось с ускорени??м 0,8 м/с^2

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