Определить скорость тела на 20 с если тело из состояния покоя двигалось с ускорени??м 0,8 м/с^2

Физика
Определить скорость тела на 20 с если тело из состояния покоя двигалось с ускорени??м 0,8 м/с^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = Vo+at V=0+0,8*20=16 м
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