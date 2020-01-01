а)2\25+0,34-4\25 б)7\9-0,4-4\15 выполните действия. пожалуйста
Математика
а)2\25+0,34-4\25 б)7\9-0,4-4\15 выполните действия. пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2/25+17/50-4/25=(4+17-8)/50=29/50 б)7/9-2/5-4/15=(35-18-12)/45=5/45=1/9
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