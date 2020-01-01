Сочинение от имени губки
Биология
Сочинение от имени губки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет,я губка кухонная я служу посудомоечнице моих братьев к сожалению уже нет в живых.. их растерзал кот.мне даже только недели нет.я мне нравится лежать в углу раковины и ничего не делать.мне нравится жить здесь
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