Намолотили всего 2600 мешков зерна-ржи, ячменя пшеницы; ржи и ячменя 1480 мешков, а ячм??ня 1700 мешков.Сколько было мешков ржи,ячменя и пшеницы в отдельности?

Математика

Намолотили всего 2600 мешков зерна-ржи, ячменя пшеницы; ржи и ячменя 1480 мешков, а ячм??ня 1700 мешков.Сколько было мешков ржи,ячменя и пшеницы в отдельности?

Автор: Гость