Намолотили всего 2600 мешков зерна-ржи, ячменя пшеницы; ржи и ячменя 1480 мешков, а ячм??ня 1700 мешков.Сколько было мешков ржи,ячменя и пшеницы в отдельности?
Математика
Намолотили всего 2600 мешков зерна-ржи, ячменя пшеницы; ржи и ячменя 1480 мешков, а ячм??ня 1700 мешков.Сколько было мешков ржи,ячменя и пшеницы в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2600-1700=900 2600-1480=1130
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