Моторная лодка прошла путь от одной пристани до другой за 20 минут со скоростью 625 метров в минуту. На обратный путь он затратила на пять минут больше. На сколько меньше была скорость лодки на обратном пути?

Математика
Моторная лодка прошла путь от одной пристани до другой за 20 минут со скоростью 625 метров в минуту. На обратный путь он затратила на пять минут больше. На сколько меньше была скорость лодки на обратном пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=625*20=12500 м 12500:(20+5)=500м/мин обратно скорость 625-500=125 м/мин   меньше скорость лодки на обратном пути
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