Мотоцикл проехал расстояние 160 км за 4 ч, а автомабиль за половину этого времени пр??ехал на 20 км больше.На сколько скорость мотоц меньше скорости автомобиля?

Математика
Мотоцикл проехал расстояние 160 км за 4 ч, а автомабиль за половину этого времени пр??ехал на 20 км больше.На сколько скорость мотоц меньше скорости автомобиля?
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