Причины, ход, значение, схему и последствия куликовский битвы
История
Причины, ход, значение, схему и последствия куликовский битвы
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Причины: 1 Снятие ордынского 2 Прекращение уплаты дани Орде 3 Закрепление за Московской роли центра объединения 4 Отказ Орды от набегов по - русские земли
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