Рядом с каждым литературным героем напиши первую букву его страны бременские муз??канты

Окружающий мир
Рядом с каждым литературным героем напиши первую букву его страны бременские муз??канты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они родились в Бремене,Германия.
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