Запиши все глаголы в форме 2 лица единственного числа и 3 лица множественного числ??

Русский язык
Запиши все глаголы в форме 2 лица единственного числа и 3 лица множественного числ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-л. ед. ч. - Тоскуешь, рассветаешь, обижаешь, отвечаешь, взглянешь. 3-л. мн. ч. - Тоскуют, рассветают, обижают, отвечают, взглядывают.
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