Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/с и 2 ч со скоростью 70 км/ч .Какое расстояние он проехал за все это время? Объясни, что означает выражение 60 х3 - 70х2.Пожалуйсто помогите!!!)));*

Математика

Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/с и 2 ч со скоростью 70 км/ч .Какое расстояние он проехал за все это время? Объясни, что означает выражение 60 х3 - 70х2.Пожалуйсто помогите!!!)));*

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