Составь верные равенства и неравенства из чисел32х2 900-653 120+253 300х2 640:8 450-350 900:3 45х3
Математика
Составь верные равенства и неравенства из чисел32х2 900-653 120+253 300х2 640:8 450-350 900:3 45х3
Ответ(ы):
Гость:
1)64 2)247 3)373 4)600 5)80 6)100 7)300 8)135
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