Мотоциклист за первые 2 ч проехал 90 км, а следующие 3 ч двигался со скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем.
Физика
Мотоциклист за первые 2 ч проехал 90 км, а следующие 3 ч двигался со скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U1=S1/t1=90/2=45 км/ч S2=50*3=150 км Sобщ=S1+S2=90+150=240 км tобщ=t1+t2=5 ч Uср=Sобщ/tобщ=240/5=48 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Плеееез 1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите семя со...
Математика
Английский язык
Русский язык
Математика