Мотоциклист за первые 2 ч проехал 90 км, а следующие 3 ч двигался со скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем.

Физика
Мотоциклист за первые 2 ч проехал 90 км, а следующие 3 ч двигался со скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U1=S1/t1=90/2=45 км/ч  S2=50*3=150 км  Sобщ=S1+S2=90+150=240 км  tобщ=t1+t2=5 ч  Uср=Sобщ/tобщ=240/5=48 км/ч
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