Может ли фигура иметь ровно две оси симметрии, параллельные друг другу?
Геометрия
Может ли фигура иметь ровно две оси симметрии, параллельные друг другу?
Ответ(ы):
Гость:
Нет ---------------- иначе одна из них должна была бы иметь двойника, симметричного относительно второй. и их стало бы три, четыре, пять и т.д.
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