Может ли tg и ctg быть больше единицы?
Математика
Может ли tg и ctg быть больше единицы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет так как есть частные случаи
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