Может ли в природе существовать чистая вода
Химия
Может ли в природе существовать чистая вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода наполнена миллионами бактерий и притом человек экологически загрязняет ее.Можно зделать вывод Нет Вода не может быть чистой даже притом если она не загрязнялась человеком.
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