Можете написать что такое форма я не панимаю.
Русский язык
Можете написать что такое форма я не панимаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма слова это одно и тоже слово только измененное по падежам или числам. Например: комод. (нет чего?) комода,(дать чему?) комоду, (думаю о чем?) о комоде и т.п. и к примеру мн. ч. комод- комоды
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