МОЖНО И ФОТО СХЕМЫ КАК СДЕЛАТЬ СХЕМКУ И НАПИСАТЬ ВСЕ. токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 ч. А его ученику на эту же работу требуется в 2 раза больше времени. За сколько часов они выточат все это детали,работая вместе?

Математика
МОЖНО И ФОТО СХЕМЫ КАК СДЕЛАТЬ СХЕМКУ И НАПИСАТЬ ВСЕ. токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 ч. А его ученику на эту же работу требуется в 2 раза больше времени. За сколько часов они выточат все это детали,работая вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот на фото все ясно и решения тоже есть
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