МОЖНО И ФОТО СХЕМЫ КАК СДЕЛАТЬ СХЕМКУ И НАПИСАТЬ ВСЕ. токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 ч. А его ученику на эту же работу требуется в 2 раза больше времени. За сколько часов они выточат все это детали,работая вместе?

Математика

МОЖНО И ФОТО СХЕМЫ КАК СДЕЛАТЬ СХЕМКУ И НАПИСАТЬ ВСЕ. токарь вытачивает 72 одинаковые детали за 3 ч. А его ученику на эту же работу требуется в 2 раза больше времени. За сколько часов они выточат все это детали,работая вместе?

Автор: Гость