Фон разбор на слова чертёж и шёпот. помогите пожалуйста кто пишет правильно.
Русский язык
Фон разбор на слова чертёж и шёпот. помогите пожалуйста кто пишет правильно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звук ш - сог, глух, тв. буква ё, звук О - гласный, ударный. звук П - согл, тв, глух. звук О - гла, безуд. звук Т - согл, тв, глух. Чертёж — слово из 2 слогов, 2-й ударныйч—[ч’] —согл., глух. непарн., мягк. непарн. е—[и] —гл., безуд. р—[р] —согл., зв. непарн. (сонорный), тв. т—[т’] —согл., глух., мягк. ё—[о´ ] —гл., ударн. ж—[ш] —согл., глух., тв. 6 б., 6 з.
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