Фон разбор на слова чертёж и шёпот. помогите пожалуйста кто пишет правильно.

Русский язык
Фон разбор на слова чертёж и шёпот. помогите пожалуйста кто пишет правильно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звук ш - сог, глух, тв. буква ё, звук О - гласный, ударный. звук П - согл, тв, глух. звук О - гла, безуд. звук Т - согл, тв, глух. Чертёж — слово из 2 слогов, 2-й ударныйч—[ч’] —согл., глух. непарн., мягк. непарн. е—[и] —гл., безуд. р—[р] —согл., зв. непарн. (сонорный), тв. т—[т’] —согл., глух., мягк. ё—[о´ ] —гл., ударн. ж—[ш] —согл., глух., тв. 6 б., 6 з.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Народ живший на оби? заранее спасибо
Ответить
Обществознание
МНОГО БАЛЛОВ!!! Трудности и препятствия формирования правового государства?
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите составить предложения с этими словами ( КӨБЕЙТ, ЖУЫС, ТАЗАЛАТТЫР, АҚТАТ, ЖИНАТТЫР, СҮРТКІЗ , ЖИНАС , ЖӨНДЕС)
Ответить
Литература
Произведения какие писателей 19 века вы уже читали ? Назовите название , перескажите кратко сюжет.Прошу)
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с указыннами однородными членами.Объясните постановку знаеов препинания. 1)Сказки,рассказы,басни,стихотворения.2)Точка, зап...
Ответить